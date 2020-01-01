Зарабатывай, устанавливая приложения
Выводи заработанные деньги
Выполняй простые задания

Зарабатывай, устанавливая приложения!

Cервис, с помощью которого можно зарабатывать, выполняя различные задания.

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Сколько можно заработать на мобильном приложении?

Мы уже выплатили
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В среднем, активные пользователи AppBonus, просто устанавливая интересные игры и приложения, зарабатывают 350 рублей в месяц.

Эти деньги вы можете вывести на баланс мобильного телефона или QIWI-кошелек.

Преимущества приложения для заработка Appbonus

Новые задания каждый день

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Мы стараемся добавлять новые задания каждый день — просто заходите в Appbonus как можно чаще, чтобы успевать отлавливать задания, и получать максимальное вознаграждение

Новые задания каждый день
Новые задания каждый день

Множество способов заработка и моментальный вывод денег

Walet

Заработанные деньги можно вывести моментально на баланс сотового телефона, либо на популярные электронные кошельки — WebMoney, QIWI, Яндекс Деньги

Множество способов заработка и моментальный вывод денег
Множество способов заработка и моментальный вывод денег

Бонусы за активность

Bonus

А ещё у нас есть система рангов для пользователей, которые влияют на бонусный доход. Также есть бонусы за активность и подключение социальных сетей.

Бонусы за активность
Бонусы за активность

Денежные бонусы за привлечение друзей

Frends

Ты можешь пригласить в Appbonus своих друзей, просто скажи им свой промокод и получи 20% от их дохода пожизненно, а твои друзья получат бонусные 3р за регистрацию в сервисе!

Денежные бонусы за привлечение друзей
Денежные бонусы за привлечение друзей
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