Зарабатывай, устанавливая приложения!
Cервис, с помощью которого можно зарабатывать, выполняя различные задания.
Сколько можно заработать на мобильном приложении?
В среднем, активные пользователи AppBonus, просто устанавливая интересные игры и приложения, зарабатывают 350 рублей в месяц.
Эти деньги вы можете вывести на баланс мобильного телефона или QIWI-кошелек.
Преимущества приложения для заработка Appbonus
Новые задания каждый день
Мы стараемся добавлять новые задания каждый день — просто заходите в Appbonus как можно чаще, чтобы успевать отлавливать задания, и получать максимальное вознаграждение
Множество способов заработка и моментальный вывод денег
Заработанные деньги можно вывести моментально на баланс сотового телефона, либо на популярные электронные кошельки — WebMoney, QIWI, Яндекс Деньги
Бонусы за активность
А ещё у нас есть система рангов для пользователей, которые влияют на бонусный доход. Также есть бонусы за активность и подключение социальных сетей.
Денежные бонусы за привлечение друзей
Ты можешь пригласить в Appbonus своих друзей, просто скажи им свой промокод и получи 20% от их дохода пожизненно, а твои друзья получат бонусные 3р за регистрацию в сервисе!